Pérez Pavía exige a la Federación frenar extorsiones en la carretera Delicias–Chihuahua.

Meoqui, Chih.- En la carretera Delicias–Chihuahua, a la altura de Bachimba, se han registrado actos de extorsión cometidos por camionetas con logotipos de la Fiscalía General de la República (FGR), donde están cobrando 200 dólares a nuestros paisanos para dejarlos continuar su camino. De acuerdo con los reportes, están parando y revisando principalmente vehículos con placas americanas, aprovechándose de quienes vienen de regreso a ver a sus familias. Esta situación lleva seis días seguidos y ya existen llamadas al 911 que confirman lo ocurrido.

El diputado Ismael Pérez Pavía se pronunció en contra de estos abusos y advirtió que no se va a quedar callado. “Nuestra gente merece respeto y seguridad. No es justo que quienes vienen con sacrificio desde lejos sean tratados así. Vamos a seguir alzando la voz hasta que esto se atienda como debe ser”, expresó.

Pérez Pavía pidió una intervención inmediata de la Federación para detener estas extorsiones y cuidar a todas las familias que transitan por la zona. Reafirmó que seguirá denunciando lo que está pasando hasta que se tomen acciones y se garantice el libre paso. “No vamos a dejar sola a nuestra gente; esto tiene que parar ya”, aseguró.