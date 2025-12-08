Cae César Duarte: Fiscalía detiene al exgobernador del PRI por lavado de dinero.

C rónica

Juan Hernández

La FGR acusa al exmandatario de operar una red financiera para ocultar recursos desviados del erario de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes la aprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien era requerido por autoridades federales por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención se realizó dentro del estado de Chihuahua durante un operativo coordinado que se enmarca en las indagatorias que se siguen desde años anteriores.

Investigaciones señalan un presunto esquema de lavado de dinero

Según informó la FGR, Duarte es investigado por su posible implicación en un esquema de lavado de dinero durante su periodo al frente del gobierno estatal.

Las líneas de investigación señalan que el exmandatario habría intervenido en movimientos financieros destinados a ocultar recursos obtenidos ilegalmente y desviados del presupuesto estatal.

Las autoridades federales indicaron que, de manera presuntamente sistemática, Duarte habría articulado una red para triangular fondos públicos hacia cuentas y estructuras financieras creadas específicamente para dicho fin.

De acuerdo con la investigación, estas operaciones tenían el propósito de dar apariencia de legitimidad a los recursos irregulares y dificultar su rastreo.

La FGR precisó que el exgobernador habría empleado herramientas y canales del Sistema Financiero Mexicano para dispersar estos fondos, aprovechándose del cargo que desempeñaba. El uso de dichas instituciones, añadieron, permitía disfrazar el origen ilícito del dinero desviado.