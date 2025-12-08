Pronostican mañanas frescas, no bajes la guardia: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante la semana del lunes 8 al viernes 12, se pronostica que continúen las mañanas frías, por lo que exhortan a no bajar la guardia para evitar enfermedades respiratorias.

Para el lunes 8, se espera una temperatura máxima de 22°C y mínima de 5°C, con cielo soleado; asimismo, para el martes 9 y miércoles 10 presentarán condiciones similares, con máximas cercanas a 23°C y mínimas de 6°C, además de cielo despejado.

A su vez, para el jueves 11 se prevé un ligero ascenso en la temperatura máxima hasta 25°C, con mínima de 6°C, continuando el ambiente soleado y estable. Finalmente, para el viernes 12, se anticipa una máxima de 25°C y mínima de 7°C, con cielo soleado y vientos moderados.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía abrigarse durante las mañanas y noches, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier actualización del pronóstico