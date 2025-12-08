Emboscada en Madera sólo dejo patrullas baleadas: Jáuregui

Tras un hecho armado registrado en el municipio de Madera, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que no se registraron personas lesionadas y que únicamente se presentaron daños materiales en las unidades oficiales.

El funcionario precisó que, más que un enfrentamiento, se trató de una emboscada en contra de un grupo de policías municipales, lo que provocó afectaciones únicamente a las patrullas. Señaló que no hubo bajas de ningún bando durante el incidente.

Indicó que de manera inmediata se desplegó la Célula BOI (Base de Operación Interinstitucional) con el objetivo de resguardar la zona y dar seguimiento a los hechos, reforzando la presencia de seguridad en el área.