Mejoran carpeta asfáltica en salida a Cuauhtémoc y acceso a Labor de Terrazas

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, colocó más de 3 mil metros cuadrados de asfalto nuevo en tramos de la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc y en el acceso a Labor de Terrazas para que la ciudadanía circule en su vehículo de forma óptima.

En próximos días se instalará el señalamiento horizontal a base de pintura, con el fin de brindar una circulación más eficiente y segura.

Estas acciones forman parte del programa de rehabilitación vial derivado del deterioro severo ocasionado por las lluvias atípicas registradas anteriormente, así como del plan estratégico para contar con rutas alternas ante la próxima construcción de la gaza de incorporación del boulevard Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud, uno de los proyectos insignia de la actual administración.

Entre los trabajos realizados destaca la mejora de la carpeta de rodamiento, la cual cuenta con un espesor de 3.5 centímetros, en beneficio de los ciudadanos y visitantes que transitan por la zona.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de cada uno automovilistas, se exhorta a la población a respetar los límites de velocidad establecidos en el lugar.

Con estas acciones de recarpeteo, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso de construir una ciudad más segura, cómoda y accesible para todas y todos.