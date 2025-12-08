Invitan a conferencias sobre autoritarismo en Nicaragua y El Salvador en Chihuahua

México continúa consolidándose como un punto de encuentro y respaldo para comunidades centroamericanas desplazadas por motivos políticos.

Tras la reciente conformación del Comité Mexicano por la Democracia y Libertades en Nicaragua, diversas actividades nacionales e internacionales están programadas para este mes de diciembre, incluyendo un ciclo de conferencias en Chihuahua con la participación de integrantes del nuevo Comité y del grupo de exiliados salvadoreños.

Las conferencias se realizarán el 10 de diciembre en el Foro Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a partir de las 11:00 horas, con apoyo de la propia UACH y de varios colectivos locales.