Invitan a reforestar el Río Sacramento como parte de la etapa 4 de este proyecto

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a la etapa 4 de la restauración del Río Sacramento con acciones de reforestación este martes 9 y miércoles 10 de diciembre a las 9:30 am, en el cruce de las calles Mineral de Polanco y Mineral de Josefina.

El propósito es recuperar el equilibrio del ecosistema, reducir la erosión del suelo, mejorar la calidad del agua y ofrecer hábitat seguro para la fauna de la zona. Asimismo, esta reforestación fortalecerá las acciones para combatir el cambio climático.

Estas labores son impulsadas por la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, junto con 10 dependencias municipales que han intervenido en el proyecto desde sus distintas áreas. Entre ellas, el Vivero Municipal, cuyo personal aporta su experiencia y dedicación para que cada planta tenga mayor probabilidad de adaptación y crecimiento.

Reforestar no solo significa plantar: significa cuidar y proteger. Se hace un llamado a cuidar las nuevas plantas, evitar ensuciar el cauce y reportar a quienes tiren basura o dañen el área, porque este proyecto es de todos y para todos