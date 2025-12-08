Prioriza Mario Vázquez la coordinación institucional al apoyar designación de Godoy

El senador Mario Vázquez Robles, del Partido Acción Nacional (PAN), defendió su voto a favor de la designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que su decisión responde a un criterio de “responsabilidad social” y a la necesidad de fortalecer la coordinación institucional en Chihuahua.

Vázquez explicó que, en los estados gobernados por el PAN, es indispensable priorizar los resultados en materia de seguridad por encima de directrices partidistas a nivel federal.

“En los estados que gobierna el PAN tenemos anteponer la responsabilidad social frente a los ciudadanos. Por disposición de la ley, se requiere una gran articulación con la FGR para obtener los resultados que buscamos. Por eso opté por la responsabilidad sobre el mandato del partido en el ámbito federal: voté a favor para dejar abierta una puerta de coordinación, sin regateo político, por la seguridad”, declaró.

El legislador subrayó que su postura busca garantizar mejores condiciones de colaboración con la FGR para atender los retos de seguridad en la entidad.