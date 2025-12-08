Detienen a cuatro presuntos traficantes de migrantes en Juárez

Como parte de los trabajos de prevención y disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de cuatro sujetos en Juárez, presuntos responsables del delito de tráfico de migrantes.

La intervención se realizó durante la semana pasada, luego de un reporte emitido al 911, en el que personal de Border Patrol informó sobre la presencia de una escalera colocada cerca del muro fronterizo, elementos de la Policía del Estado iniciaron las labores de rastreo correspondientes.

El uso de la plataforma Centinela fue clave para realizar una trazabilidad precisa que permitió ubicar a los implicados, a quienes se localizó y detuvo en el fraccionamiento Campestre Arboledas.

Durante la intervención, los elementos aseguraron a Jair Iván R. B., Joel Leonel S. V., Jareth Alejandro R. V. y Armando G. H., quienes opusieron resistencia y realizaron agresiones físicas y verbales contra el personal operativo, lo cual derivó en su arresto formal.

La acción policial también permitió el rescate de tres personas en situación de movilidad: dos originarias de Chiapas y una más proveniente de Guatemala, quienes fueron canalizadas y puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para la atención correspondiente.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente con el objetivo de continuar las investigaciones pertinentes.

Este tipo de resultados reflejan la efectividad del plan estratégico impulsado por el secretario Gilberto Loya Chávez, el cual contempla acciones firmes y coordinadas para combatir frontalmente a la criminalidad en el estado, porque con seguridad, damos resultados.