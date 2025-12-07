Pueblo Táctico del ISSCUU: entrenamiento seguro para una policía más preparada.

El Pueblo Táctico, construido por el Gobierno Municipal en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), es un espacio de entrenamiento que simula una ciudad a escala real, donde las y los policías municipales practican distintos escenarios de seguridad que pueden presentarse en la vida cotidiana.

Además de fortalecer la preparación de los elementos, este espacio permite que las prácticas se realicen en un entorno controlado, sin poner en riesgo a la población ni generar alarma por la presencia de agentes armados durante los simulacros.

Así lo explicó el jefe de instructores del área policial, el policía primero Francisco Javier Echeverría Terrazas, quien señaló que el Pueblo Táctico permite entrenar a elementos de grupos especiales, distritos y diversas agrupaciones en maniobras de revisión y detención de vehículos, así como en técnicas de intervención en espacios urbanos.

Recordó que, en años anteriores, los entrenamientos se realizaban en fraccionamientos deshabitados o edificios en desuso, lo que complicaba la logística y el control de los ejercicios. Hoy, el Pueblo Táctico ofrece un espacio propio, adecuado y seguro para estas prácticas.

Este complejo forma parte de la segunda etapa del ISSCUU, entregada oficialmente por el alcalde Marco Bonilla y el comisario Julio César Salas el 10 de diciembre de 2024. Entre sus instalaciones se cuenta con un edificio gubernamental con azotea para prácticas de intervención, una plaza con kiosco, así como una estación de gasolina, banco, tienda de conveniencia y ferretería, utilizados para la simulación de robos, asaltos y toma de rehenes.

En este entorno también se realizan prácticas para la atención de eventos masivos, políticos o recreativos, donde los elementos aprenden a planear operativos, distribuir al personal y actuar ante distintos factores de riesgo.

Uno de los grupos que más utiliza estas instalaciones es el Equipo de Proyectos Especiales (EPE), que interviene en situaciones de alto riesgo. Además de los escenarios urbanos, este grupo entrena en la Casa Táctica, equipada con paneles móviles que permiten simular distintos tipos de vivienda, y con el apoyo del robot “Pantera”, de control remoto, con cámara y altavoz.

El complejo también cuenta con una amplia superficie para prácticas de manejo, donde se refuerzan las maniobras de revisión y detención de vehículos sospechosos, así como persecuciones controladas.

Con más de 30 años de servicio en la corporación, el policía primero Francisco Echeverría destacó que la principal fortaleza del Pueblo Táctico es contar con un espacio cercano, propio y especializado, que permite brindar mayor certeza en el servicio a la comunidad.

“Hoy los grupos están mejor preparados, los elementos entrenan con mayor confianza y la ciudadanía no corre riesgos durante los simulacros”, puntualizó.