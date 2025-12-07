Brinda DIF Estatal más de 38 mil atenciones a través de la Red de Unidades Básicas de Rehabilitación.

En lo que va del presente año se han entregado más de 900 aparatos funcionales y se ha beneficiado a 1,500 personas con auxiliares auditivos

Como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para garantizar la atención integral y el acceso a la salud para las y los chihuahuenses en los 67 municipios, el DIF Estatal ha facilitado más de 38 mil servicios, terapias y consultas, a través de la Red de Unidades Básicas de Rehabilitación que opera en la entidad.

Mes con mes se ha brindado atención terapéutica en sus diferentes modalidades a más de tres mil 500 personas en las 77 unidades que forman parte de la red.

Tan solo durante la Semana de la Disparidad, la dependencia dio a conocer que beneficiaron a más de 100 personas con la entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez.

Adicionalmente en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Chihuahua, se entregaron 64 aparatos funcionales como sillas de ruedas, andadores, bastones, sillas de baño, y una silla de ruedas PCI, en un evento encabezado por el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza Rodríguez.

En tanto que en Ciudad Juárez se otorgaron 40 dispositivos más, en un evento realizado en Pueblito Mexicano, que encabezó la representante del DIF Estatal en la frontera, Cecilia Andrade.

Estas entregas se suman a las que se han realizado a lo largo del presente año, que alcanzan a las 900 piezas de aparatos funcionales, así como aparatos auxiliares en beneficio de mil 500 ciudadanos.

En ese sentido, también se contó con el trámite de la Credencial de Discapacidad en conjunto con una consulta médica de valoración, mismas que facilitó el DIF Estatal de forma gratuita para la población.

El Gobierno del Estado recuerda a la ciudadanía que puede acercarse a cualquiera de los Centros de Rehabilitación Integral y Educación Especial que operan en la entidad para acceder a los diferentes servicios y consultas con los que se cuenta.