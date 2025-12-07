Impulsa SPyCI autosuficiencia alimentaria de pueblos originarios.

Entrega 5.6 toneladas de granos y herramienta agrícola en Batopilas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) impulsa la producción agrícola y la autosuficiencia alimentaria de las comunidades de pueblos originarios, con la entrega de 5.6 toneladas de maíz y frijol en el municipio de Batopilas.

Los beneficiarios pertenecen a las poblaciones de Pedregal de Abajo y Pedregal de Arriba, quienes mejorarán su calidad de vida al tener asegurados sus alimentos.

Además 40 familias recibieron herramientas y equipos para la instalación y mantenimiento de huertos, implementos para gallineros, equipo de combate para incendios e insumos para el mejoramiento de suelo, lo que impulsará la producción local y reforzará su desarrollo sostenible.