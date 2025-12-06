¿Cuándo y a qué hora juega México la fase de grupos?

fuente: ESPN

Conoce el calendario de la Selección Mexicana en su tercera Copa del Mundo como anfitrión

La Selección Mexicana ya conoce su camino al menos en la fase de grupos del Mundial 2026 que estrena nuevo formato. El cuadro azteca luchará por hacer su mejor papel como uno de los anfitriones de esta edición y buscar su mejor actuación en la historia superando la fase de cuartos de final que alcanzaron en las ediciones del 1970 y 1986.

¿Quiénes están en el Grupo de México en el Mundial 2026?

Tras el sorteo celebrado en Washington, la Selección Mexicana ya conoce a sus tres rivales con los que compartirá el Grupo A: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje 4 de la UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda).

México enfrentará a rivales ya conocidos en este Mundial, tiene buenos recuerdos contra República de Corea y Sudáfrica. Será la tercera vez que la Selección Mexicana y República de Corea se enfrenten en un Mundial. México ganó los dos duelos previos en 1998 y 2018. Contra Sudáfrica inauguró la edición del 2010 en la que repartieron unidades tras un empate 1-1.

¿Cuál será el partido inaugural de la Selección Mexicana?

México y Sudáfrica se encargarán de inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio

Horario: 15:00 ET (13:00 mx)

Sede: Ciudad de México

México vs Corea del Sur

Fecha: 18 de junio

Horario: 21:00 ET (19:00 mx)

Sede: Guadalajara

México vs ganador del Repechaje 4

Fecha: 24 de junio

Horario: 21:00 ET (19:00 mx).

Sede: Ciudad de México