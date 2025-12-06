El legado de Eduardo Manzano y la amenaza de cárcel que rodea la nueva cinta de Jafar Panahi

fuente: unotv

El viernes 5 de diciembre, a los 87 años, falleció el actor Eduardo Manzano, quien participó en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Para brindarle un merecido homenaje, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés, investigador y crítico cinematográfico, charló acerca de algunos personajes a los que les dio vida, como en el caso de “Los Polivoces” y como “Don Arnoldo”, su último papel.

Además, nuestro especialista en cine nos trajo una nueva recomendación. Esta vez, Jafar Panahi estrena una nueva película llamada “Fue solo un accidente”, la cual va en busca de ganar el Oscar en el 2026. Recientemente estrenada, un grupo de personajes encuentran a su torturador años después de haber sufrido maltratos y de haber protestado. Como lo mencionó Valdés, Panahi podría enfrentar un año de cárcel por haber grabado esta cinta, la cual puedes ver a partir de este fin de semana.

Algunas otras cintas de Jafar Panahi