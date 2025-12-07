Conoce cómo reportar necesidades en la aplicación Marca el Cambio del Municipio.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación Marca el Cambio y la línea 072 del Centro de Respuesta Ciudadana, con el fin de brindar atención eficiente y cercana a las necesidades de la comunidad.

Mediante la aplicación Marca el Cambio, puedes reportar diversas situaciones de la ciudad para ayudar a construir un Chihuahua más limpio, seguro, iluminado y ordenado.

La aplicación móvil Marca el Cambio está disponible

Android: mínimo 13, óptimo 15 en adelante.

iOS: mínimo 14, óptimo 18.6 en adelante.

Esta herramienta permite realizar reportes rápidos sobre diversos servicios municipales para mejorar el entorno de tu colonia.

Puedes descargar la aplicación, desde a Play Store en Android o App Store iPhone. Durante su uso se recomienda mantener una conexión estable a Internet, ya que el mapa y el envío de reportes necesitan datos móviles o WiFi.

Para enviar tu reporte tienes que iniciar sesión con tu correo electrónico o crear una cuenta, verificar la ubicación que te aparece en el mapa si es dónde deseas reportar, en caso contrario presiona el botón “Cambiar ubicación del reporte” y selecciona la ubicación que deseas reportar y por último presionar el botón “fijar ubicación”.

En la pantalla principal, presiona el botón “Enviar reporte” y selecciona la categoría del problema: Alumbrado, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad, Espacios Públicos, Denuncias Ecológicas, Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, Hola Vecino o Marca el Cambio.

Posteriormente, selecciona alguna de las subcategorías acorde a tu reporte, se recomienda tomar una foto o agregar una imagen desde tu galería y describir brevemente el problema para que las cuadrillas municipales tengan mayor referencia del lugar del reporte. La aplicación te mostrará un número de folio, con el que podrás dar seguimiento del avance de tu solicitud.

Si tienes problemas al usar la aplicación, tienes dificultades para crear tu cuenta o dudas sobre el proceso, comunícate al 072, en las extensiones 2047 o 2046, donde personal del Gobierno Municipal podrá apoyarte.