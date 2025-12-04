Rehabilita Estado carpeta asfáltica en el Distribuidor Vial La Junta.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) rehabilitó la superficie asfáltica en el Distribuidor Vial La Junta, con inversión de 5 millones de pesos (mdp).

Estos trabajos mejorarán la movilidad y garantizará condiciones de traslado más seguras, para las y los automovilistas.

La intervención contempló 2.78 kilómetros de superficie, con la colocación de sobrecarpeta de 2.5 centímetros para optimizar la vida útil del pavimento.

Por esta vía transitan más de 3 mil 500 vehículos cada día, lo que la convierte en un punto clave para la movilidad de la región.

Estas acciones representan un beneficio directo transportistas, trabajadores, comerciantes y familias de la región.