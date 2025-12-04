Los ingresos del Tren Maya solo cubrieron 12 % de sus gastos de operación durante los primeros nueve meses del año.

Animal Político

Por: Oscar Nogueda Romero

De acuerdo con el último informe financiero del Tren Maya, la empresa reportó pérdidas por más de 509 millones de pesos por deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos propios del Tren Maya solo cubrieron 12.6 % de sus gastos de funcionamiento; en tanto, recibió 3,345 millones de pesos vía subsidios y beneficios del fideicomiso Art. 18-A, que se utilizaron para pagar lo relacionado con la empresa militar.

El Tren Maya reportó ingresos propios por 387 millones 76,935 pesos, los cuales incluyen venta de boletos, souvenirs, venta de paquetes turísticos y arrendamiento de vehículos. Mientras, los gastos de funcionamiento ascendieron a 3,068 millones de pesos entre enero y septiembre de este año.

“El gasto más representativo corresponde al capítulo de Servicios Generales, ya que se realiza la contratación de servicios básicos, de instalación, capacitación de maquinistas, publicidad y de mantenimiento”, mencionan las notas de los estados financieros del Tren Maya.

Como te contamos, la empresa militar reportó pérdidas por 2,020 millones de pesos (mdp) en el primer semestre de 2025 y, en este periodo, sus ingresos propios solo cubrieron 9.6 % de sus gastos.

El Tren Maya tuvo gastos por más de 3,000 millones de pesos en nueve meses

Entre enero y septiembre de 2025, el Tren Maya obtuvo ingresos propios de apenas 387 millones de pesos. De acuerdo con las notas a los estados financieros, los ingresos se dividieron de la siguiente forma:

Prestación de servicios relacionados con el transporte de pasajeros: 353 millones 602,256 pesos

Arrendamiento de locales: 8 millones 795,301 pesos

Venta de souvenirs: 689 pesos

Ingresos por regalía: 7 millones 927,986 pesos

Paquetes turísticos : 16 millones 50,022 pesos

Arrendamiento de vehículos: 700,681 pesos

Mientras tanto, los gastos operativos del tren ascendieron a 3,068 millones de pesos. El rubro de servicios generales fue el que tuvo el mayor gasto, con 2,352 millones de pesos.

Sin contar los subsidios asignados y los recursos del fideicomiso del artículo 18-A, el Tren Maya tuvo pérdidas por 2,681 millones de pesos en los primeros nueve meses del año.

En 2023, fue creado el “Fideicomiso del Art. 18-A de la Ley Federal de Derechos” con el objetivo de que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho relativo al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos se destinarán al fideicomiso de la empresa Tren Maya, S. A. de C. V.

Este fideicomiso tiene el fin de pagar lo relacionado con la operación, construcción, planeación y administración del Tren Maya. A esto se suma que las pérdidas extraordinarias por obsolescencia, deterioros y depreciaciones ascendieron a 509 millones de pesos, cuando en el año pasado fueron por 218 millones de pesos, ajustados por la inflación.

Sin embargo, los resultados totales del Tren Maya muestran un saldo de 324 millones, 98 % menos a lo que se reportó en 2024.

“El saldo presentado en el Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2025 no debe interpretarse como una utilidad económica propia de la operación de la empresa, sino como el efecto de la administración presupuestaria en el ejercicio de los recursos públicos asignados”, detallan las notas a los estados financieros.

Es importante recordar que el director del Tren Maya aseguró que el proyecto encontrará su punto de equilibrio —cuando los ingresos propios pueden solventar los gastos de una empresa— en 2030.

Como informamos, el Tren Maya reportó pérdidas durante los primeros tres meses del año, por un total de 1,185 mdp. Este déficit continuó durante el segundo trimestre del año, ya que entre abril y junio se registraron pérdidas por 834 millones 455,000 pesos.

De acuerdo con una publicación de El País México, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador prohibió a las autoridades ambientales fiscalizar y clausurar las obras del Tren Maya; además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó deforestación, cambios de uso de suelo ilegales, bancos de material sin permiso, obras secundarias sin registrar o falta de autorizaciones en la construcción de esta obra.