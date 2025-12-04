Entrega SPyCI paquetes alimenticios a familias indígenas de Ladrilleras Norte.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó paquetes alimenticios como parte del programa “Juntos por Nuestra Identidad”, a 130 familias de la colonia Ladrilleras Norte.

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Alonso Rascón Carrillo, dijo durante el evento que el Gobierno del Estado impulsa programas que atienden de manera directa las necesidades alimentarias, de salud y desarrollo comunitario.

Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos para niñas, niños y adultos, entre los que destacaron la vacunación contra el sarampión y la aplicación de esquema infantil, por parte de la Secretaría de Salud.

Por su parte, personal del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) promovió diversas acciones de activación física, para las niñas y niños de la comunidad.

Al evento asistieron además la gobernadora indígena de Ladrilleras Norte, Reyna Durán Morales y la regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, Joni Barajas González.