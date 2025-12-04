Instala Instituto Municipal de las Mujeres primera Unidad de Género del Municipio
El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) realizó la apertura de forma oficial de la primera Unidad de Género del Gobierno Municipal, y es el primer municipio del país en contar con Unidades de Género certificadas, lo que representa un paso trascendental para fortalecer la atención, protección y promoción de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias.
Dicha unidad iniciará en el DIF Municipal y se espera ampliarlo al resto del Gobierno Municipal, para reforzar la atención a mujeres en diversos rubros con más personal, capacitado y con un enfoque integral para defender sus derechos.
El DIF Municipal se suma a la red de Unidades de Género del Gobierno Municipal, consolidando un modelo más profesional y especializado para la prevención de la violencia, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género en todas sus áreas de atención.
Con este acto se reafirma el compromiso de la administración municipal por construir instituciones más sensibles, capacitadas y cercanas a las necesidades de las familias chihuahuenses.
Para más información sobre las acciones y programas del IMM, comunícate al 072 extensión 2604 o visita facebook.com/imm.chih.