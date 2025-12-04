Agilizarán proceso de recepción de quejas contra la Policía Municipal de Chihuahua

FICOSEC, el Órgano Interno de Control (OIC) del municipio de Chihuahua y con la disposición y apertura de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM), lanzó esta mañana el Sistema de recepción de quejas por incumplimiento al reglamento para la investigación y el procedimiento de régimen disciplinario del municipio de Chihuahua, el cual facilitará la automatización y organización de expedientes que se reciban para dar puntual seguimiento y determinar si las o los elementos son sujetos de sanción.

Durante el evento de lanzamiento estuvieron presentes el presidente estatal de FICOSEC, Rodrigo Tena Cruz, así como el presidente municipal, Marco Bonilla Mendoza, quienes firmaron un convenio de colaboración que formaliza esta relación de confianza y trabajo coordinado entre la sociedad civil organizada y el gobierno.