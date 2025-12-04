El Tren Maya presenta veinte paquetes turísticos para diciembre

fuente: infobae

El Brigadier Óscar David Lozano Águila también anunció que se cumplió el objetivo de trasladar a un millón 200 mil personas.

El director general detalló los paquetes del Tren Maya durante la conferencia de prensa matutina. (Presidencia)El Brigadier Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, anunció 20 paquetes turísticos para diciembre, destacando que el tiempo mínimo comprende cuatro días.

De acuerdo con la información proporcionada por David Lozano, uno de ellos es en Mérida, dura cuatro días y tres noches con fechas próximas del 13 al 16 de diciembre de 2025 y del 10 al 13 y del 17 al 20 de enero de 2026.

Además, el precio por persona incluye viáticos, hospedaje y alimentación; el IVA ya está contemplado en el precio final y entre los paquetes turísticos destacan dos: Ruta de las Maravillas y Mares y Lagunas.