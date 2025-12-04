Conservatorio de Música llena el Teatro de la Ciudad con su Concierto Navideño 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, informa que se realizó con gran éxito el tradicional Concierto Navideño del Conservatorio de Música de Chihuahua, un evento que reunió a familias, estudiantes, docentes y amantes de la música en un emotivo cierre de año artístico.

El Teatro de la Ciudad se llenó por completo para recibir a los más de 190 músicos que participaron en esta edición, conformados por alumnos, maestros y músicos invitados.

El concierto se desarrolló en dos actos, con una duración total de 84 minutos y la ejecución de 21 temas emblemáticos de la temporada.

El programa musical incluyó la participación de todas las agrupaciones formativas del Conservatorio: la Big Band, la Orquesta de Guitarras, la Camerata de Cuerdas, el Coro Infantil, el Coro Monumental, el Coro A Capella y la Orquesta Sinfónica, quienes ofrecieron interpretaciones que recorrieron desde clásicos navideños hasta piezas de repertorio académico.

Entre los temas más ovacionados destacaron Merry Christmas and All That Jazz, Let it Snow, A Christmas Festival, con los que más de 800 personas disfrutaron de las piezas musicales, donde se sintió el espíritu navideño entre los asistentes.

El Concierto Navideño reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la formación artística de excelencia y el impulso al talento local.

Este evento representa un espacio de encuentro cultural para la comunidad y una vitrina para quienes se preparan profesionalmente en la música.

El Instituto de Cultura del Municipio agradece al público por su entusiasta asistencia y reconoce el trabajo del cuerpo docente, directores de ensambles y estudiantes que hicieron posible esta presentación que celebra la unión, la tradición y el espíritu navideño.