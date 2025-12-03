Protégete contra la influenza y neumonía, Municipio ofrece vacunas gratuitas en eI IMPE.

Disponibles tanto para derechohabientes como a comunidad en general.

Para el alcalde Marco Bonilla la salud de las familias es una prioridad, por lo que el Gobierno Municipal invita a familias a completar tu esquema de vacunación y reforzar tus defensas ante la próxima temporada invernal en el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE).

Disponibles para derechohabientes del IMPE y a ciudadanía en general, acude a sus instalaciones en calle Rio Sena número 1100, colonia Alfredo Chávez, en el Departamento de Vacunación, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 13:30 horas y de 14:00 a las 19:00 horas. Para más información, comunícate al 072, extensión 6273.

Lleva contigo tu cartilla de vacunación, sí por algún motivo la extraviaste, lleva impresa tu CURP, te entregarán un comprobante y posteriormente podrás solicitar la reposición de tu documento. Recuerda que las vacunas son gratuitas y seguras, tanto para derechohabientes, como para comunidad en general.

La vacuna contra la influenza debe ser aplicada una vez al año, en todas las edades, la cual busca reducir el riesgo de contraer la enfermedad y sus complicaciones en casi cualquier persona.

Este beneficio no sólo se ve reflejado en la salud de las personas, también reduce grandes gastos, ya que ningún medicamento ha salvado tantas vidas como las vacunas, lo que contribuye de manera importante al desarrollo de la sociedad.