Alma Portillo refuerza la corresponsabilidad en una Ley Estatal de Cuidados.
En el marco de su primer año de actividad legislativa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo Lerma, destacó la voluntad y pluralidad de las fuerzas políticas en el Congreso del Estado para tener una Ley del Sistema Estatal de Cuidados, al tiempo que reforzó el llamado a la corresponsabilidad gubernamental para conseguir que sea una realidad.
Recordó que la reglamentación busca robustecer la atención y protección de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad en Chihuahua.
En concordancia con la agenda nacional que impulsa Movimiento Ciudadano, se busca aglutinar las responsabilidades de cuidado entre Estado, sociedad, sector privado y familias.
Con el fin, citó, de abatir la desigualdad en la que viven mujeres, quienes estadísticamente son las que más cuidan, ante jornadas completas de trabajo no remunerado y por el contrario proveerles de un sistema de apoyos y servicios que permitan cuidar sin descuidar su calidad de vida.
Aunado a ello, facilitar la inserción laboral y promover su autonomía económica, sin dejar de lado el reconocimiento a la labor que realizan.
Alma Portillo ha visibilizado que hay una gran cantidad de personas que no tienen quien los cuide como merecen, y es una de las razones por las que urge un sistema de cuidados, con protocolos especializados para ellos.
Este sistema de cuidados también busca a la apertura de más estancias infantiles y centros de cuidados para personas con discapacidad, de modo que reciban la atención que necesitan y sus familias puedan salir tranquilas a buscar su sustento.
Para finalizar dijo que continuará su lucha para que su iniciativa se apruebe esta iniciativa como política pública estatal.