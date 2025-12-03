Inauguran AIM 2025, encuentro que posiciona a la Capital como potencia en inteligencia artificial.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, Gobierno del Estado y DESEC A.C. inauguraron Artificial Intelligence Mexico – AIM 2025, un evento que busca posicionar a Chihuahua Capital como un referente nacional en innovación y talento tecnológico.

Bajo el lema “From Labor Intensive to Human Expansive”, esta primera edición reúne a especialistas, empresas y líderes del sector para hablar del futuro de la inteligencia artificial (IA).

La participación del Gobierno Municipal refuerza la visión de construir una ciudad más innovadora y competitiva, impulsando temas como IA, manufactura, educación, cadena de suministro, políticas públicas, emprendimiento, trabajo e infraestructura.

Durante el arranque, el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco, destacó que AIM 2025 es un espacio donde la innovación se convierte en soluciones reales. Subrayó que la inteligencia artificial ya transforma el día a día de las ciudades y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social.

AIM 2025 se perfila como uno de los encuentros tecnológicos más importantes del norte del país, marcando un paso firme hacia un Chihuahua más preparado para el futuro.