Entrega CEPC apoyos a familias afectadas por inundaciones en la región noroeste.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realizó la segunda entrega de apoyos emergentes, a familias que resultaron afectadas por las recientes inundaciones registradas en la zona noroeste del estado.

En esta segunda etapa se benefició a 17 familias de la Colonia Buena Fe, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, así como 18 familias de Casas Grandes, las cuales recibieron apoyos emergentes que permitirán enfrentar las afectaciones derivadas de las inundaciones.

Estas acciones forman parte de la estrategia de atención inmediata para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos naturales y respaldar a las comunidades más vulnerables.

Los apoyos consistieron en despensas, artículos de construcción como polines, láminas, blocks y cemento, además de electrodomésticos como refrigeradores y estufas.

También se distribuyeron juegos de comedor, colchones con sus respectivas bases, insumos para la atención de las necesidades alimentarias, así como la reparación y equipamiento de las viviendas.