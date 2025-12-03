Entrega DIF Estatal 65 aparatos funcionales en la capital en el Día Internacional de la Discapacidad.
Un total de 65 personas fueron beneficiadas por el DIF Estatal, con la entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales realizada en la capital, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.
La actividad forma parte de la Campaña de Apoyos Funcionales y de Movilidad, que se implementa en conjunto con Fundación Telmex y contempla a habitantes de diversas poblaciones den estado.
Este día se entregaron 22 andaderas, 7 bastones, 14 sillas de baño, 21 sillas de ruedas y una silla de ruedas PCI.
Durante el evento, el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza, dijo que una silla de ruedas o un bastón puede abrir puertas que antes estaban cerradas.
“Permitir la participación en actividades sociales, facilitar el acceso a la educación o simplemente brindar la oportunidad de vivir con mayor autonomía y dignidad”, externó.
Añadió que uno de los ejes del DIF Estatal es la atención a personas con discapacidad temporal o permanente y que Chihuahua se distingue a nivel nacional, como el único estado que cuenta con Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) en cada uno de sus municipios.
Las aperturas más recientes se realizaron en Tomochi, Cerocahui y en la cabecera municipal de Urique, con lo que suman 77 las unidades de este tipo que se encuentran en operación, en la entidad
Cuenta también con 6 espacios de mayor especialización: 4 centros de rehabilitación integral, en Cuauhtémoc, Meoqui, Parral y Delicias; un Centro de Rehabilitación Integral y Física en Ciudad Juárez, y un Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Chihuahua.
Además se implementa el programa permanente de entrega de prótesis, piezas que se fabrican a la medida de los pacientes, ya que se tiene un taller para su elaboración.
Con esta cobertura mes a mes se beneficia a más de 3 mil 500 personas, con atención terapéutica integral; solo en 2024 se atendió a 220 mil 948 personas y en lo que va de 2025 se han superado los 180 mil servicios otorgados.