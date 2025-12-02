Se declara el 2026 como “Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud” en el Estado

El Congreso de Chihuahua aprobó el dictamen que declara al 2026 como “Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado”, a fin de conmemorar los doscientos años del decreto emitido el 11 de marzo de 1826, mediante el cual la entidad erradicó formalmente la esclavitud, adelantándose tres años a la abolición decretada a nivel nacional.

Dicha conmemoración con el propósito de reconocer la trascendencia histórica de dicho acontecimiento y su papel en la construcción de una sociedad más justa y libre.

Dado a lo anterior, todas las instituciones públicas dependientes de los tres Poderes del Estado y Organismos Constitucionales Autónomos, así como los ayuntamientos de los sesenta y siete municipios del Estado, deberán imprimir la leyenda referida en todos los documentos oficiales que tengan a bien elaborar con motivo y en ejercicio de sus funciones y facultades, durante el transcurso de dicho año.

Fue el diputado Arturo Medina Aguirre quien en representación de la Junta de Coordinación Política dio lectura el dictamen, en el cual se señala que con esta conmemoración se brinda la oportunidad de reflexionar sobre los valores de libertad, igualdad y dignidad humana que dieron origen a nuestra entidad federativa, así como de rememorar el contexto histórico y jurídico en el que se consolidaron dichos principios.

Agregó que, durante los siglos XVII y XVIII, el territorio que hoy conforma el Estado de Chihuahua, entonces parte de la Nueva Vizcaya, se caracterizó por una intensa actividad minera que, a falta de mano de obra suficiente, recurrió a la esclavización de personas indígenas y afrodescendientes, fenómeno que originó numerosos conflictos y rebeliones, y persistió a pesar de las disposiciones legales que, desde el siglo XVI, habían prohibido la esclavitud en la gobernación de la Nueva España.

La lucha por la abolición en México se consolidó durante la Guerra de Independencia.

En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla decretó la libertad de los esclavos, y posteriormente José María Morelos y Pavón refrendó este principio en los Sentimientos de la Nación.

Tras la consumación de la independencia, el Congreso Constituyente y la Junta Provisional Gubernativa continuaron promoviendo medidas progresivas para eliminar definitivamente esta práctica.