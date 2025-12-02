Héctor Acosta rinde protesta para un segundo periodo como Auditor Superior del Estado

Este martes, en el Congreso local, Héctor Acosta Félix tomó protesta para iniciar su segundo periodo al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), después de haber sido reelecto por unanimidad de los 32 diputados durante la sesión del pasado 22 de noviembre.

La reelección quedó formalizada el pasado sábado, cuando fue publicado en el Periódico Oficial el decreto de elección del Auditor del Estado, el cual establece que su vigencia inicia al día siguiente de su publicación y que el funcionario debe asumir el cargo de manera inmediata tras la toma de protesta.

Acosta Félix continuará en el puesto por un periodo de siete años, dando seguimiento a los trabajos de fiscalización y control de recursos públicos en la entidad