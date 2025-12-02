Tienes hasta el 29 de diciembre para aprovechar descuento del 100% en recargos del Predial

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a las y los ciudadanos a aprovechar el descuento del 100 por ciento en los recargos del Predial, el cual estará vigente hasta el 29 de diciembre, ya que los últimos días del año se hará cierre del sistema para su actualización.

Cabe mencionar que, durante el mes de noviembre se lograron recaudar $51, 455, 832 pesos con 9 mil 510 cuentas pagadas; superando así la meta anual proyectada en Predial de $1,326,173,436 pesos, con un monto total de $1,326,801,039 pesos, cuyos recursos permiten que la ciudad cuente con mejores servicios y obras que benefician a las familias chihuahuenses.

Asimismo, se reitera la invitación para que las personas que aún no pagan aprovechen el último mes del año con el descuento en recargos.

Quienes quieran hacer el pago de forma presencial pueden acudir a los 10 puntos para el pago que se tienen por toda la ciudad, algunos espacios dan atención de lunes a viernes, otros de lunes a sábado y las cajas receptoras de las comandancias de seguridad norte y sur, son 24 horas.

También, pueden hacer el pago en línea a través de la página del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx, o bien, vía mensaje WhatsApp por medio del TesoChat al teléfono: 614 120 00 13.

Cabe destacar que se puede hacer el pago con tarjetas a 3 o 6 meses sin intereses de manera física o en línea, ya sea en la página o en el TesoChat; para dudas o aclaraciones se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7119, 7115, 7159, 6714 y 6717.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco

Cibernético.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo. Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm. Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a jueves, viernes de 8:00 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.