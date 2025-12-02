Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando tras cuatro años de relación.

UNOTV

Miley Cyrus se comprometió con el músico Maxx Morando después de cuatro años de noviazgo, noticia que se confirmó este martes 2 de diciembre tras su aparición conjunta en la alfombra roja del estreno adelantado de Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza) en Los Ángeles.

Durante el evento, Cyrus, quien participa en la banda sonora de la película con la canción “Dream as One”, lució un llamativo anillo dorado con diamantes en el dedo anular de su mano izquierda, lo que desató especulaciones de inmediato.

Al día siguiente, People confirmó que se trataba de un compromiso reciente y más tarde, Dan Morando, padre de Maxx, compartió fotos familiares donde Miley presumía la joya.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Miley Cyrus?

Cyrus apareció en la alfombra roja con la piedra. Foto: AFP

Francesca Simons, representante de la firma de joyería Jacquie Aiche, confirmó a People que la propia Aiche fue quien diseñó el anillo exclusivamente para Miley. La pieza incluye un diamante de corte cojín montado sobre una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

Diversos especialistas, entre ellos Daniela Tarantino, vicepresidenta de comercialización de Blue Nile y Reyne Hirsch, embajador de Worthy y ex tasador de Antiques Roadshow, calculan que la gema tiene entre 4 y 5 quilates.

Las estimaciones sobre el precio del anillo varían ampliamente, situándose entre los 150 mil y los 450 mil dólares (entre 2 y 8 millones de pesos mexicanos).

“La sortija está hecha de oro macizo y presenta un engaste este-oeste, una tendencia contemporánea y sofisticada que está ganando terreno en las joyas nupciales”, explicó Tarantino en un comunicado. “Creemos que el diamante es un corte cojín modificado de alrededor de 4 a 5 quilates, con un valor aproximado de entre 300.000 y 450.000 dólares“.

Por su parte, Hirsch calcula que su precio al público podría encontrarse entre 150 mil y 250 mil dólares (entre 2 y 4 millones de pesos mexicanos). “El anillo es realmente espectacular, con un diseño moderno y minimalista”, aseguró en declaraciones exclusivas para People. “Se trata de un diamante de corte cojín de 4 a 5 quilates, con un montaje en bisel colocado de este a oeste. Dependiendo del color y la claridad, su valor comercial estaría entre los 150.000 y los 250.000 dólares”.

Kristy Cullinane, especialista en diamantes y cofundadora de Plum Diamonds, añadió que el costo final varía considerablemente según el origen de la piedra. “El diamante parece medir entre 4 y 5 quilates, y su precio superaría los 200 mil dólares si se trata de un diamante natural, mientras que uno cultivado en laboratorio rondaría los 15 mil dólares”, precisó.

Historia de amor de Miley Cyrus y Maxx Morando

Cyrus, de 33 años, y Morando, baterista de la banda Liily, han mantenido una relación desde 2021. En una entrevista con Vogue en 2023, Miley reveló que se conocieron gracias a una cita a ciegas: “Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”. Finalmente, la química funcionó tanto en lo personal como en lo profesional.

Morando ha colaborado en la música más reciente de la cantante, incluyendo temas de los álbumes Endless Summer Vacation y Something Beautiful. Además, este año la acompañó en la guitarra durante su concierto del Spotify Billions Club en París.

La pareja hizo oficial su relación pública en abril de 2022, aunque su romance comenzó tiempo atrás.

El contraste con su pasado amoroso

Antes de su relación con Morando, Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Su historia comenzó en 2009 y estuvo marcada por rupturas, reencuentros y dos compromisos previos, finalmente se casaron en 2018 y se separaron al año siguiente.

De ese capítulo nacieron algunas de las canciones más emblemáticas de la artista, como “Wrecking Ball”, “Malibu” y el éxito mundial “Flowers”.

En una entrevista con Harper’s Bazaar en 2024, Cyrus explicó por qué su relación con Morando funciona: “Es muy similar a mí. Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio”.

Ahora, tras cuatro años juntos, Miley y Maxx celebran una nueva etapa, rodeados de familia, amigos y una gran oleada de felicitaciones por parte de sus fans en todo el mundo.