Marco Bonilla participa en panel de dialogo con universitarios en Washington DC.

Como parte de su gira de trabajo en la capital estadounidense, el alcalde Marco Bonilla fue invitado a participar en The American University, en el panel “U.S.–Mexico Relationship”, un espacio de diálogo con universitarios enfocado en la relación bilateral y el papel de los gobiernos locales.

El objetivo del encuentro fue posicionar a los municipios mexicanos como aliados estratégicos en la construcción de proyectos de cooperación académica e institucional. A través de la exposición de los retos y oportunidades de las ciudades, en seguridad, servicios públicos, migración, desarrollo económico y participación ciudadana, se busca abrir nuevas vías de colaboración que permitan fortalecer sus capacidades y mejorar sus políticas públicas.

Durante su intervención, Marco Bonilla compartió con los estudiantes la experiencia de Chihuahua Capital en crecimiento económico, seguridad y participación ciudadana. Destacó la importancia de que municipios y universidades trabajen juntos para desarrollar soluciones innovadoras que respondan a las demandas actuales de las comunidades.

El foro reunió a alumnos y profesores interesados en el momento político y social que viven ambos países, por lo que la participación del Alcalde permitió un diálogo cercano sobre el papel de las ciudades y la relevancia de la cooperación académica en la relación México–Estados Unidos.

