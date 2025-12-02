Aprende y diviértete con Museo de Literatura Interactivo inaugurado por Municipio.

Abrió al público para ofrecer actividades permanentes en la Mediateca Municipal de lunes a sábado de 9:00 am a 7:00 pm

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de diciembre del 2025.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, inauguró el Museo de Literatura Interactiva (MULI) en la Mediateca Municipal Enrique Servín Herrera “Guardian de las palabras”, donde niñas, niños y adolescentes pueden aprender e introducirse al mundo de la lectura mediante experiencias digitales, lúdicas y sensoriales.

MULI está integrado por nueve estaciones diseñadas para explorar la lectura y la escritura de manera innovadora, mediante herramientas digitales, elementos de gamificación, recursos audiovisuales y dispositivos que permiten experimentar la literatura desde múltiples dimensiones.

La titular del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, destacó que la apertura de este museo es un paso más para construir una ciudad donde la lectura y creatividad sean parte de la vida cotidiana.

“MULI es un espacio que invita a imaginar, a jugar con el lenguaje y a descubrir que la literatura también se vive desde la emoción, el movimiento y la curiosidad” señaló Bencomo.

Una parte fundamental del recorrido es el homenaje al maestro Enrique Servín, reconocido promotor cultural, lingüista y defensor de las lenguas originarias, cuya figura simbólica como Guardián de las Palabras acompaña y guía este nuevo espacio que celebra la diversidad lingüística y la memoria literaria de Chihuahua.

Bencomo agradeció al alcalde Marco Bonilla y al Gobierno Municipal por impulsar la creación de espacios culturales que fortalecen el tejido social y acercan a la ciudadanía a expresiones artísticas que transforman.

El MULI se suma a la red de espacios culturales que apuestan por la formación de nuevos públicos, el fomento a la lectura y la innovación educativa. Con esta inauguración, Chihuahua continúa ampliando su oferta cultural y reafirma su compromiso con el acceso equitativo a la cultura.

El museo ya se encuentra abierto al público y ofrecerá actividades permanentes y se podrá visitar de lunes a sábado de 9:00 am a 7:00 pm en la Mediateca Municipal. Para conocer más actividades culturales se invita a visitar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.