Apoya SDUE a 2 mil 100 familias con regularización de lotes habitacionales y comerciales.

Inicia etapa de descuentos en pagos de contado para inmuebles.

En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) ha regularizado 2 mil 100 lotes habitacionales y comerciales, ubicados en 283 colonias administradas por el Gobierno del Estado.

Estas acciones se desarrollaron a través del Departamento de Regularización y sus delegaciones regionales.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE, dijo que este ejercicio se realiza ininterrumpidamente todo el año, para respaldar a quienes no tienen acceso a un crédito hipotecario o a algún otro método para adquirir una propiedad.

A la fecha casi 6 mil 700 chihuahuenses han sido beneficiados mediante este esquema, en el que participa además el notariado estatal con el objetivo de alcanzar una mayor regularización y dar certidumbre legal a los poseedores.

Los lotes regularizados se ubican en los municipios de Allende, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Parral, Jiménez, Juárez, Meoqui, Rosales y Saucillo.

Gabriel Valdez recordó que a partir del 1 de diciembre y hasta el 29 de enero de 2026, estará vigente la segunda etapa de descuentos, que permite rebajas del 20 al 50 por ciento, en el pago de contado en inmuebles habitacionales y comerciales.