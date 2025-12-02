Renueva Secretaría de Turismo imagen urbana del Pueblo Tradicional de Rosales.

Se intervinieron 7 mil metros cuadrados de fachadas, con una inversión estatal de 500 mil pesos

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, entregó los trabajos de renovación de la imagen urbana del Pueblo Tradicional de Rosales, como parte del programa “Rutas Mágicas de Color”.

La intervención consistió en la rehabilitación y aplicación de pintura en 90 fachadas ubicadas en puntos emblemáticos del municipio, con un total de 7 mil metros cuadrados intervenidos y una inversión estatal de 500 mil pesos.

El acto fue encabezado por el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y por el alcalde, José Dolores Andujo Gómez.

Orrantia destacó que esta es una localidad con historia, paisajes únicos y un potencial turístico dentro de la región Perlas del Conchos, por lo que esta acción contribuye a consolidar su vocación turística.

A través de “Rutas Mágicas de Color” se embellecen los espacios urbanos para fortalecer la identidad comunitaria, promover entornos más atractivos y detonar la actividad turística.

En el evento estuvieron presentes miembros del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, habitantes de la localidad y autoridades municipales.