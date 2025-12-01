Última semana de noviembre cierra con 349 homicidios

fuente: unotv

El fin de semana, se cometieron en México 112 homicidios, 57 de los cuales se registraron el domingo 30 de noviembre y 55 el sábado 29 de noviembre.

Durante los últimos dos días de noviembre 2025, los estados que más homicidios acumularon fueron:

Sábado 29 de noviembre:

Guanajuato: 7

Veracruz: 6

Chihuahua: 5

Domingo 30 de noviembre:

Chihuahua: 9

Sinaloa: 6

Guanajuato: 3

Cifras de asesinatos por semana en México

En la cuarta semana de noviembre del 2025, la SSPC reportó 349 asesinatos, lo que representa una reducción de aproximadamente 2.79% respecto a la semana anterior, cuando se reportaron 359 delitos de este tipo.