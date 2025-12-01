Última semana de noviembre cierra con 349 homicidios
Tags :dolosoHOMICIDIOnoviembre
Guanajuato: 7
Chihuahua: 9
fuente: unotv
El fin de semana, se cometieron en México 112 homicidios, 57 de los cuales se registraron el domingo 30 de noviembre y 55 el sábado 29 de noviembre.
Durante los últimos dos días de noviembre 2025, los estados que más homicidios acumularon fueron:
Sábado 29 de noviembre:
Guanajuato: 7
Veracruz: 6
Chihuahua: 5
Domingo 30 de noviembre:
Chihuahua: 9
Sinaloa: 6
Guanajuato: 3
Cifras de asesinatos por semana en México
En la cuarta semana de noviembre del 2025, la SSPC reportó 349 asesinatos, lo que representa una reducción de aproximadamente 2.79% respecto a la semana anterior, cuando se reportaron 359 delitos de este tipo.