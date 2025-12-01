Invita Municipio de Juárez a vivir la “Navidad a lo Mexa”

El Gobierno Municipal invita a todas las familias juarenses a vivir la magia de Navidad a lo Mexa, una villa navideña única que celebra nuestras tradiciones con identidad, color y corazón. Este espacio está inspirado en las tradicionales posadas mexicanas y combina luces, música, gastronomía, elementos típicos y una atmósfera cálida que enaltece lo mejor de ser mexicano.

Una experiencia para toda la familia

Navidad a lo Mexa ofrecerá atractivos para todas las edades, entre ellos:

Shows infantiles todos los días a las 6:00 pm.

Obras navideñas musicales a las 7:00 pm.

Pista de hielo para disfrutar y divertirse en familia.

Recorrido temático inspirado en el tren Chepe, ícono del norte de México.

Árbol navideño monumental, decorado con juguetes típicos y elementos que evocan la tradición mexicana.

Escenografías e instalaciones gigantes ideales para fotografías y momentos inolvidables.

Concepto

Navidad a lo Mexa es una experiencia que rinde homenaje a nuestras raíces. Desde la ambientación tipo posada hasta los detalles artesanales, cada espacio está diseñado para recordar la infancia, la unión familiar y la alegría que caracteriza a las fiestas decembrinas en México.

Fechas y horarios

Inauguración: 7 de diciembre.

Apertura diaria: de 5:00 pm a 10:00 pm.