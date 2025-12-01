Cuauhtémoc en la mira de la economía con Centro de Convenciones: Canacintra

El nuevo Centro de Convenciones de Ciudad Cuauhtémoc abrió oficialmente sus puertas tras ser inaugurado por la gobernadora, una obra que requirió una inversión de 115 millones de pesos. Durante el acto, Arturo Ollivier, presidente de Canacintra Cuauhtémoc, destacó la importancia de contar con un espacio digno para impulsar la actividad empresarial y la organización de exposiciones de alto nivel.

Ollivier informó que el recinto recibió su primer evento oficial con la tercera edición del Centro de la Manufactura, organizado por la propia Canacintra, el cual reunió a más de 66 expositores en el interior y 15 en el exterior, convirtiéndose en una de las muestras industriales más grandes de la región.

“El evento inaugural se realizó aquí mismo y nos llena de orgullo que nuestra exposición sea la primera en estrenarlo. Este Centro de Convenciones era muy necesario para Cuauhtémoc; ahora podremos organizar eventos de talla internacional”, expresó.

El dirigente empresarial destacó además la diversidad de participantes, ya que acudieron empresas provenientes de Ciudad de México, Monterrey, El Paso, Nuevo México, Ciudad Juárez, entre otras, lo que refleja la creciente relevancia económica de la región.

Ollivier señaló que aún faltan detalles por concluir en la obra, pero subrayó que las instalaciones ya permiten recibir eventos importantes y atraer una mayor derrama económica para el municipio.