Chivas, incapaz de sacar ventaja en casa ante Cruz Azul.

Enrique Ortega

Pese a contar con las jugadas más peligrosas, el Rebaño ‘perdonó’ a los celestes en la ida de los cuartos de final.

La actividad de los Cuartos de Final de Ida cerró en Zapopan con un empate sin goles entre Chivas y Cruz Azul. La eliminatoria se antojaba muy pareja entre dos de los equipos grandes de México y esto se confirmó en el primer capítulo de la serie.

Chivas fue incisivo desde el inicio del partido, pero dejó ir la ventaja cuando Bryan González entró solo al área y remató desviado. La otra jugada importante llegó por cortesía de Armando González, quien hizo una gran jugada individual y sacó un disparo que obligó la intervención del portero Andrés Gudiño.

Cruz Azul no se hizo presente en el primer tiempo, pero cerró de gran forma el partido. Jeremy Márquez y Mateusz Bogusz tuvieron en la recta final un par de acciones que se quedaron a nada de abrir el marcador.

Chivas está obligado a ganar en la vuelta para clasificar a las semifinales, mientras a Cruz Azul le basta un empate para avanzar.

Armando González recibe homenaje

El delantero rojiblanco se consagró campeón de goleo hace tres semanas, cortando una racha de seis años sin que Chivas contara con un máximo anotador. Previo al calentamiento de estos cuartos de final, la directiva del equipo rojiblanco le otorgó una Bota con oro para conmemorar su título individual.

Estadio Akron con la pasión Super Saiyajin

Los goles de Armando González le han dado un aura diferente al ambiente en el Akrony. En las tribunas repartieron diademas de cartón con las diferentes versiones del peinado de Goku, en alusión a los festejos de la ‘Hormiga’. Además, el sonido local anunció las alineaciones del Guadalajara con la voz de quien dobla a Goku en la serie animada.

Andrés Gudiño y su debut en liguillas

Ya con 28 años, el arquero canterano Andrés Gudiño tuvo la oportunidad de debutar está noche con Cruz Azul en un juego de Liguilla. Tras la fractura de Kevin Mier, Gudiño se hizo de la titularidad en el arco y cumplió cubriendo la cabaña celeste.

Chivas, con racha negativa ante Cruz Azul

Chivas acumula cinco partidos al hilo sin vencer al Cruz Azul. Además, la última victoria de Guadalajara como visitante fue en el Clausura 2022, cuando aún jugaba Cruz Azul como local en el Estadio Banorte.

El héroe del partido

Andrés Gudiño debutó en Liguilla con Cruz Azul y lo hizo de maravilla para que la baja de Kevin Mier bajo los tres postes no se sintiera. Gudiño tuvo dos atajadas claves en el primer tiempo ante Armando González y Richard Ledezma, para que no se fueran a casa en desventaja

El momento que cambió el partido

Chivas dejó ir la ventaja en el juego apenas a los tres minutos. Efraín Álvarez cobró un tiro libre directo al corazón del área, hasta donde llegó Bryan González sin marca alguna, pero su remate pasó a centímetros de la portería defendida por Andrés Gudiño.