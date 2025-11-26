Maru Campos analiza con empresarios proyectos de desarrollo industrial

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con una comitiva encabezada por el presidente del Consejo de Administración del Grupo Ruba, Luis Enrique Terrazas Seyffert, para analizar proyectos enfocados en el desarrollo industrial y vial de la capital.

El encuentro tuvo lugar en Palacio de Gobierno, con la presencia del secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; el fundador y CEO de Tracende, Daniel Gutiérrez; el inversionista Eduardo Cortina y el coordinador de Gabinete, Jesús Carrillo.

Durante la reunión, los empresarios y la titular del Ejecutivo exploraron la posibilidad de desarrollar un complejo industrial en la ciudad de Chihuahua

Además expusieron el diseño de lo que será la prolongación del periférico Francisco R. Almada, una infraestructura que mejorará la movilidad de la población.

La mandataria estatal se comprometió a dar seguimiento a ambos planes.