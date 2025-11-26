Distribuye Gobierno del Estado más de 6 toneladas de apoyo alimentario en Chínipas.

Un total de 160 familias fueron beneficiadas con paquetes de maíz y frijol.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó más de seis toneladas de maíz y frijol a familias de distintas localidades del municipio de Chínipas.

En total 160 familias residentes de las comunidades de Las Tunas, Loreto, Santa Ana y Trigo de Ruso se beneficiaron con estos apoyos.

Mediante estas acciones la dependencia mantiene su compromiso con los pueblos originarios y las comunidades rurales, para impulsar su desarrollo y mejorar sus capacidades productivas.