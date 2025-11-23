Cuidemos al PAN, nada ni nadie por encima de la institución: Daniela Álvarez.

La Presidenta Estatal del PAN encabezó la instalación del Consejo Estatal 2025–2028, donde llamó a la unidad, la prudencia y la fuerza colectiva.

Chihuahua, Chih.— La Presidenta Estatal del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó la sesión de instalación del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional para el periodo 2025–2028, donde lanzó un llamado firme a respetar al partido y asumir la misión histórica de defender a México desde Chihuahua en 2027.

“Nos aguarda una gran e histórica responsabilidad, en la que tendremos que sacar la casta y tomar las mejores decisiones por Chihuahua y por México”, expresó.

Daniela Álvarez afirmó que el panismo chihuahuense seguirá siendo un referente nacional de valentía, congruencia y amor por México, respaldado por gobiernos responsables como el que encabeza la Gobernadora Maru Campos, a quien reconoció por su entrega tanto en el gobierno como dentro del partido.

“Nuestra gobernadora jamás se ha apartado un solo momento de esta familia; ha estado al pendiente incluso en los momentos más complicados. Por eso debemos cuidar al partido, no dar pasos en falso y recordar que no tenemos margen para equivocarnos”, enfatizó.

Además hizo un energico llamado a los presentes para privilegiar la prudencia, el diálogo y la unidad por encima de cualquier aspiración personal, pues subrayó que la gran batalla de 2027 exigirá generosidad, cautela e inteligencia por parte de toda la militancia, así como respeto a los tiempos, a las institución y al liderazgo de la gobernadora.

La Presidenta del PAN Chihuahua advirtió sobre la voracidad del “cártel de Morena”, al que acusó de despedazar al país y atentar contra las instituciones, las mujeres, los jóvenes y el campo. Afirmó que Acción Nacional mantiene la obligación moral y la responsabilidad histórica de seguir siendo la opción que defienda las causas de las y los chihuahuenses.

“Ese es el mensaje que debemos enviar: que somos un solo PAN, un solo equipo, unidos y fuertes. Si el partido está fuerte, todo lo demás llega por añadidura”, dijo al recordar la marcha en la que más de 20 mil chihuahuenses salieron a las calles en defensa del estado.

Daniela Álvarez subrayó que el Consejo Estatal es la conciencia del PAN Chihuahua, el espacio para debatir ideas con sinceridad, respeto y altura. Por ello, llamó a fortalecer los Comités Directivos Municipales y a estrechar los lazos con la ciudadanía en cada rincón del estado.

“No solo somos el PAN; somos el PAN de Chihuahua, y desde aquí seguiremos dando rumbo a México”, sentenció Daniela Álvarez.

En esta primera sesión participaron los 100 nuevos integrantes del Consejo Estatal, además de más de 50 consejeros ex officio. También fueron aprobadas la integración de la Comisión de Vigilancia, encabezada por la consejera Margarita Alvídrez, y la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina, presidida por la consejera Magaly Holguín.