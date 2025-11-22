Avanza Municipio rehabilitación de parque en la Mármol con áreas renovadas y nueva área de juegos.

La obra tiene un avance del 85%.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance del 85% en la rehabilitación del parque ubicado entre la avenida Nueva Vizcaya y la calle Álvaro Núñez de la colonia Mármol I.

Gracias al Presupuesto Participativo y una votación de mil 700 chihuahuenses, familias contarán con áreas renovadas y adecuadas, donde niñas y niños podrán disfrutar de momentos recreativos en la nueva área de juegos, un punto de convivencia donde podrán realizar actividades físicas.

Con una inversión de más de 4 millones de pesos, se contemplaba la mejora general del parque, banquetas, rampas, pasamanos, suministro e instalación de aparatos ejercitadores, juegos infantiles, bancas, malla ciclónica en cancha de basquetbol existente, gradas con techumbre, letrero luminoso, iluminación general, pintura y techumbre en área común.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir dignificando los parques y puntos de encuentro que dan vida a las colonias. Cada espacio renovado es una oportunidad para fortalecer la comunidad, impulsar la convivencia y brindar a las familias lugares seguros y acogedores donde puedan crecer y compartir.