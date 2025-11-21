Firma Mario Vázquez compromiso contra Ley de Aguas

“Es un ataque directo al campo”*A nombre de sus compañeras y compañeros senadores del PAN, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez firmó una carta compromiso para votar en contra de la nueva Ley de Aguas Nacionales y Ley General de Aguas, esto durante una Mesa de Diálogo llevada a cabo este jueves 20 de noviembre en el Congreso del Estado de Chihuahua convocada por productores agropecuarios.

La Mesa fue acordada el martes anterior por productores de todo el estado, luego de irrumpir en sesión del Congreso exigiendo ser escuchados y que sus preocupaciones en torno a esta ley sean tomadas en cuenta.

El compromiso firmado por el Senador, así como por diputados federales y locales de Chihuahua de los partidos PAN, PRI y MC fue promovido por la agrupación recién constituida “Agricultores Unidos de Chihuahua”, la cual convocó a legisladores de todos los partidos a esta mesa.

El Senador, luego de la firma aseveró que esta reforma criminaliza a los productores y les arrebata su patrimonio, poniendo además en riesgo la soberanía alimentaria.

El senador como productor y como miembro fundador del Frente Democrático Campesino, recordó que habla con conocimiento de causa cuando asegura que esta ley no está tomando en cuenta la diversidad de las regiones en el país.

“¿Cómo va un productor atender el asunto de su predio a la ciudad de México? Lo están dejando en la total indefensión”.

Dijo que es fundamental respetar el binomio agua tierra, pues esto significa producción y patrimonio, pues tanto es importante el agua de uso urbano como el agua para producir los alimentos de todos.

Añadió que aunque están de acuerdo en acabar con la transmisión especulativa, también advirtió que esta Ley criminaliza al productor ya sea que haga un presón, o si es permiso agrícola y le dé de tomar a sus animales o lo use para la casita en su rancho lo considera un crimen con consecuencias monetarias y penales. Por eso hizo las siguientes proposiciones:

1. Si realmente el gobierno federal quiere solucionar el derecho del agua potable, que le invierta, propuso que se constituya un fondo en el Ramo 33 para infraestructura de agua potable.

2. Llamó a hacer una gran manifestación, pues es la única forma que la federación entenderá, cuando vean en riesgo su permanencia en el poder.

Finalizó con un grito contundente: “que entiendan que esto les va a costar, porque los mexicanos nos vamos a defender y más aquí en Chihuahua”.