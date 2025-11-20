Reconoce Marco Bonilla a deportistas de la ciudad y les realiza posada navideña.

Cercano a las fechas decembrinas y con ello la Navidad, el alcalde Marco Bonilla reconoció a los deportistas de la ciudad por su esfuerzo en todo este año con una posada donde les compartió la alegría de estas fiestas con regalos, rifas, comida y más.

En esta posada organizada por el regidor de la Comisión de Deporte Adán Galicia y por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, festejaron a 800 deportistas, entre chicos y grandes provenientes de diversos clubes y gimnasios en la ciudad, la participación de comités deportivos y equipos de deportes adaptados y paralímpicos, mismos que han participado en selectivos estatales y asistido a competencias nacionales e internacionales