Participa Chihuahua en la XXXVI Convención Internacional de Minería.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), participa en la XXXVI Convención Internacional de Minería 2025, que se realiza en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Como parte de la agenda de trabajo, el titular de la SIDE, Ulises Fernández Gamboa, acudirá a la sesión del Consejo Directivo de Camimex, junto a representantes de empresas mineras y autoridades federales, así como asociaciones especializadas, donde se analizarán estrategias para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector.

Durante el primer día de actividades, Chihuahua participará activamente en la Cumbre de Estados Mineros, espacio de diálogo estratégico donde se abordarán los retos actuales de la industria y la importancia de impulsar modelos productivos responsables e incluyentes.

La SIDE informó que se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo Nacional de Women in Mining para el periodo 2025-2028.

Asimismo, se contará con el coloquio organizado por la Secretaría de Economía, dentro de la mesa “Construir confianza y desarrollo comunitario: el papel de las Evaluaciones de Impacto Social y los Programas de Gestión Social”, además del panel sobre minería secundaria, reprocesamiento de jales y aprovechamiento de materiales tecnológicos.

A través de la Dirección de Minería, el Gobierno del Estado cuenta con presencia institucional en el pabellón de exposiciones, donde se promueven las capacidades productivas de Chihuahua, así como oportunidades de inversión y desarrollo minero sostenible.