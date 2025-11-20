Alerta Protección Civil ante marcado descenso de temperatura a partir de esta noche.

Se esperan también rachas de viento que podrían superar los 75 km/hr en las regiones noroeste, oeste y suroeste de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante un marcado descenso de temperatura previsto para la noche del jueves 20 y madrugada del viernes 21 de noviembre en la entidad, particularmente en localidades de la región serrana.

Se espera que el termómetro registre mínimas de 7 grados centígrados (ºC) en Chihuahua, 4 °C en Juárez, 2 °C en Janos, -1 °C en Madera, -4 °C en Temósachic, 0 °C en Cuauhtémoc, mientras que en Ojinaga se esperan 9 °C, 7 °C en Delicias, 8 °C en Camargo, 9 °C en Jiménez, 6 °C en Parral, -2 °C en Creel, 14 °C en Chínipas, -1 °C en Guachochi y -4 °C en El Vergel.

Aunado a ello, se mantiene el aviso preventivo ante el pronóstico de vientos en gran parte del estado, con rachas que pueden superar los 75 kilómetros por hora (km/h) en sectores de las zonas noroeste, oeste y suroeste.

Entre los municipios más afectados se encuentran Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza y Nonoava.

En el caso de Ahumada, Casas Grandes, Madera, Buenaventura, Temósachic, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral y Manuel Benavides, la velocidad del viento podría superar los 65 km/h.

En otros puntos de la zona norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, las rachas de viento podrían superar los 55 km/h.

De igual forma, en municipios como Moris, Uruachi, Guazapares y Morelos se prevén vientos de hasta 45 kilómetros por hora y, aunque de menor intensidad, estas condiciones también pueden generar afectaciones en la movilidad y en estructuras ligeras.

Las ráfagas de viento fuerte podrían ocasionar tolvaneras en diversos tramos carreteros, incluyendo Chihuahua-Juárez, Juárez-Janos, Janos-Sueco, Chihuahua-La Junta, Chihuahua-Jiménez, Jiménez-Parral y en la vía corta Chihuahua-Parral.

La CEPC exhorta a la población a extremar precauciones, asegurar techos y objetos sueltos, evitar encender fogatas en zonas serranas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las autoridades estatales y municipales se mantienen en coordinación permanente para atender cualquier eventualidad derivada de estas condiciones meteorológicas.