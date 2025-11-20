Entrega Coesvi 375 toneladas de cemento para apoyar familias chihuahuenses en seis municipios.

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi), benefició a múltiples familias que residen en seis municipios de la entidad y que se encuentran adheridas al Frente Democrático Campesino, con la entrega de 375 toneladas de cemento.

La iniciativa forma parte del Programa Estatal de Apoyos Sociales en Vivienda, con el que se busca mejorar las condiciones de vida y fortalecer la infraestructura social.

En Ignacio Zaragoza se entregaron 70 toneladas del material, en Gran Morelos 65, mientras que en la comunidad de Tutuaca, Belisario Domínguez, se contó con 75 toneladas. En Anáhuac, Cuauhtémoc, se repartieron 35 toneladas, y en Bachíniva y San Francisco de Borja 75 y 55, respectivamente.

Las acciones fueron coordinadas por la Dirección Ejecutiva y de Planeación de la Coesvi, encabezada por la titular, Rocío Sarmiento, junto con el equipo del Departamento de Proyectos Especiales.

Este programa reafirma las políticas humanitarias y sociales impulsadas por la gobernadora Maru Campos, quien a través del titular de la dependencia, José Antonio Chávez Rodríguez, trabaja de manera permanente para garantizar viviendas dignas para las y los chihuahuenses.