Llevan servicios de salud para perros y gatos a Cerro Grande



La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Municipio de Chihuahua llevó atención gratuita a las familias de la colonia Vistas Cerro Grande, donde se brindaron más de mil 600 servicios orientados a cuidar la salud de sus animalitos de compañía y apoyar la economía de las y los habitantes del sector.

Durante esta jornada, se aplicaron 400 vacunas antirrábicas, 400 vacunas quíntuples, 350 desparasitaciones internas mediante pastilla, 70 aplicaciones de desparasitante externo, además de 404 registros municipales y la entrega de 400 cartillas de vacunación.

Las familias de Vistas Cerro Grande acudieron para proteger la salud de sus perritos y gatitos, y encontraron en estos servicios gratuitos un apoyo real a su economía y un esfuerzo compartido que les brinda tranquilidad, acceso cercano y responsable, y reafirma el compromiso de seguir llevando estas atenciones esenciales a más colonias de Chihuahua capital.

La autoridad invita a los chihuahuenses a mantenerse pendientes de sus redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok, donde se publican de manera regular las próximas fechas y lugares en los que se ofrecerán estos servicios gratuitos.

