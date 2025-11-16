Fortalecen Academia de Bomberos con nuevo cuerpo de instructores

Con el compromiso de ofrecer a las y los chihuahuenses bomberos mejor preparados para responder en situaciones de emergencia, el Gobierno Municipal renovó el cuerpo de instructores de la Academia de Bomberos, como parte del proceso de fortalecimiento y reestructuración de la Subdirección de Bomberos.

El objetivo es contar con personal cada vez más profesional y capacitado, aprovechando al máximo las instalaciones de vanguardia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU).

Si bien actualmente no hay una generación en formación, los instructores trabajan de manera permanente impartiendo cursos especializados a senderistas, brigadas de PEMEX, y en especial al nuevo Escuadrón de Rescate, con sede en la estación de El Reliz y encabezado por el rescatista Eduardo Vizcarra.

Este escuadrón se prepara para integrarse al Equipo de Intervención Rápida (RIT), destinado a apoyar a sus compañeras y compañeros bomberos en rescates de alta complejidad.

El bombero primero Marte Corona Villa explicó que la nueva organización del H. Cuerpo de Bomberos quedó conformada por cuatro divisiones:

• Planeación, • Prevención de Riesgos, • Logística, y • Operaciones.

A partir de esta reestructuración, los instructores anteriores dejaron sus funciones para integrarse a estas divisiones, permaneciendo solo el bombero primero Aarón Hernández, ahora como coordinador del nuevo equipo.

Los nuevos instructores —Manuel Alejandro Rivera Castro, Edgar Caro Ramos, Gael Santiago Corral Villa y Marco Antonio Fernández Vizcarra— cuentan con perfiles que fortalecen la formación técnica: un licenciado en Educación Física encargado del acondicionamiento, un paramédico activo de Cruz Roja y un bombero con experiencia previa en Camargo.

Además de los cursos vigentes, el cuerpo de instructores prepara: un programa de recapacitación para bomberos en activo, rutinas de activación física, módulos de habilidades del bombero, y cursos de formación para operadores de máquinas.

Todo este entrenamiento se desarrolla en las instalaciones vanguardistas del ISSCUU, que cuentan con:

• pueblo táctico,

• casa de humo,

• torre de prácticas,

• planchas para combate a incendios,

• aulas equipadas,

• gimnasio,

• pabellones de tiro real y virtual,

• y dos licenciaturas especializadas para personal de la DSPM.